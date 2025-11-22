By Ross Moyo
As Zimbabwe observes World Television Day 2025, UNESCO warns that television’s credibility is being tested amid rising misinformation.
Al-Amin Yusuph, UNESCO Regional Adviser, highlighted TV’s unique position to combat false information, saying,
“As a traditionally trusted source, television is crucial in fighting misinformation, disinformation, and mal-information.”
The event featured two key panels. Panel 1, “The Future of the Medium, Disruption and Technology – Linear TV vs Stream Dominance,” included Eng. Matthias Chakanyuka (BAZ), Eng. Munyaradzi Kafudza (Azam Media Zimbabwe), Eng. Alfa Matonhodze (Transmedia Corporation), and Mr. Green Kunyeda (Media Monitors), discussing TV’s digital transition, technological disruptions, and sustainability.
Panel 2, “The State and Sustainability of Television in Zimbabwe,” featured Mr. Forget Tsododo (Broadcast Content Compliance Officer), Mr. Zweli Sibanda (3KTV), Malvern Mkudu (MISA Zimbabwe), Dr. Philip Pasirayi (University of Zimbabwe), and Mr. Gerald Ngonyamo (MultiChoice), examining challenges facing Zimbabwean TV, including funding, regulation, and adapting to digital shifts. Dr. Pasirayi noted, “Television must innovate to stay relevant in a fragmented media landscape.”
UNESCO Representative reiterated the organization’s commitment to supporting Zimbabwe’s broadcasting sector, emphasizing, “Through standard-setting, capacity-building, and advocacy, UNESCO aims to bolster TV’s role in national development.”
The event concluded with calls for stakeholders to collaborate in shaping Zimbabwe’s TV future, ensuring it remains a trusted, impactful medium.
