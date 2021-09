TelOne adjusts tariffs

TelOne, Zimbabwe’s landline pioneer and Telecommunications company has issues a statement adjusting prices

The parastatal said:

Public Notice on Tariff Adjustments effective 29 September 2021. Terms and Conditions Apply.

Package Name Download Cap ZWL$

Home Basic 10GB 1,499

Home Extra 15GB 1,649

Home Plus 30GB 2,548

Home Premier 60GB 4,347

Home Surfer 100GB 5,440

Home Boost 200GB 6,295

Infinity Pro 500GB 9,143

Intense Uncapped*(FUP) 12,441

Home Night Packages

Home Basic Night 20GB 1,949

Home Plus Night 60GB 3,298

Home Premier Night 120GB 5,546

Blaze LTE Broadband Service Tariffs Package Name Download Cap ZWL$

Blaze Lite 8GB 1,349

Blaze Xtra 15GB 2,098

Blaze Boost 20GB 2,698

Blaze Ultra 40GB 4,347

Blaze Trailblazer 100GB 6,595

Blaze Supernova Uncapped*(FUP) 13,041

WIFI ZWLS

1GB 150

2.5GB 300

6GB 450

Internet Café 150

SME Broadband Service Tariffs Package Name Download Cap ZWL$

Infinity Supreme Uncapped*(FUP) 15,588

Intense Extra Uncapped*(FUP) 20,835